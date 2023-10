SORIANO NEL CIMINO – È in programma domani e sabato a Soriano nel Cimino, nella sala consiliare del palazzo comunale in Piazza Umberto I, il convegno internazionale di studi “Cittadini dell’archeologia, archeologia dei cittadini. Patrimonio sostenibile per paesi vivi”, organizzato dal Comune di Soriano e dal Museo Civico Archeologico dell’Agro Cimino, in collaborazione con l’Ente Sagra delle Castagne.

L’evento è incluso nel cartellone della cinquantaseiesima edizione della Sagra, la grande manifestazione storico-rievocativa in corso nella cittadina.

La direzione scientifica del convegno è curata dall’Università degli Studi di Cagliari (Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali) insieme all’Università degli Studi della Tuscia (dipartimenti Distu e Disucom) e all’Università Carlos III di Madrid (Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte). Articolato in otto sezioni, ospiterà archeologhe e archeologi del settore pubblico e privato, ricercatrici e ricercatori, docenti ed esperti di beni culturali che interverranno sul tema del “patrimonio per la creazione di paesi vivi”.

I lavori inizieranno alle 10 in entrambe le giornate. I 28 interventi in programma raccolgono testimonianze provenienti da diversi contesti territoriali, italiani e internazionali, utili a condividere riflessioni ed esperienze di partecipazione pubblica nella costruzione del sapere in archeologia.

Nell’ambito del convegno anche il Viterbese è ben rappresentato, con interventi riguardanti l’ospitante Museo dell’Agro Cimino di Soriano nel Cimino, il complesso di Orte Sotterranea e l’esperienza del Gruppo Archeologico Bassanese di Bassano in Teverina con gli scavi di Pietramara.

Sarà possibile seguire il convegno in diretta streaming al link https://www.youtube.com/playlist?list=PLKgOVQ5KCSQ3H98hXy4gOIlrnuJehgdqJ Per maggiori informazioni è possibile seguire le pagine Instagram @vestigia_unica e @borghidellarcheologia e Facebook.

©RIPRODUZIONE RISERVATA