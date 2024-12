CERVETERI - Stanno effettuando una serie di studi e approfondimenti sull’assetto urbanistico e lo sviluppo del quartiere funerario che ospita le tombe dei Sarcofagi, delle Iscrizioni, del Triclinio, dell’Alcova e dei Tamnsie. Protagonista una equipe di archeologici e topografi del Louvre. La squadra si trova a Cerveteri all’interno dell’area delle “Tombe del Comune” nella Necropoli della Banditaccia. Una presenza frutto della convenzione siglata tra il Parco Archeologico e il Musée du Louvre nel mese di giugno e che culminerà con due appuntamenti speciali: il primo, nella mattinata di sabato 7 settembre, un open day per consentire a tutti di visitare le attività del cantiere e degli studi, il secondo a metà settembre, una conferenza stampa di chiusura in cui verranno rese note le novità frutto dei rilievi fatti. «Si tratta di un’opportunità importante per Cerveteri e per il suo patrimonio archeologico, sul quale insieme al Parco Archeologico e il direttore Vincenzo Bellelli, anche grazie al supporto prezioso di tantissime realtà di volontariato stiamo facendo un grande lavoro di promozione e valorizzazione affinché tutti conoscano le bellezze e l'unicità del nostro straordinario territorio – ha detto il sindaco Elena Gubetti – la presenza di archeologi e topografi provenienti dall'École du Louvre, una prestigiosa istituzione francese dedicata allo studio dell'arte e dell'archeologia. rappresenta un’occasione straordinaria, è stato un onore per me poterlo ricevere al loro arrivo durante una delle serate della Sagra dell'uva e portare a nome di tutta la cittadinanza un augurio per il loro prezioso lavoro e perche5questo sia solo il primo di una serie di appuntamenti visto che la convenzione fra Parco e scuola di archeologia del Luovre che è stata appena siglata prevede una collaborazione di 4 anni. A loro dunque è a tutti gli studenti coinvolti in questo progetto di scavi auguro un buon lavoro e alla cittadinanza tutta, l’invito a partecipare alle iniziative promosse dal Parco Archeologico per il mese di settembre».

