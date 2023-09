LADISPOLI - Alberelli circondati da erbacce e in sofferenza? La domanda è comparsa nei giorni scorsi sui social. Riflettori puntati sul futuro bosco che dovrebbe sorgere al Cerreto con il progetto Arbolia, avviato nel 2022. Per alcuni cittadini l'area sarebbe stata abbandonata e nel degrado. Ma non ci sta il delegato alle aree protette di Ladispoli Filippo Moretti. «Per effetto di una buona stagione piovosa e continue irrigazioni le piantine stanno sopravvivendo», ha detto. E le erbe "infestanti"? Tutto normale per il delegato: «La crescita delle erbe avventizie aiuta quella delle piantine: creano ombra e mantengono l'umidità del terreno. Per questo lo sfalcio è previsto 3, 4 volte l'anno». Moretti torna a ribadire come il progetto ha l'obiettivo di andare a recuperare un'area che negli anni era stata utilizzata come discarica a cielo aperto dagli incivili, e donare allo stesso tempo un nuovo polmone verde alla città balneare. Per quanto riguarda le critiche, poi: «Alcuni cittadini dovrebbero collaborare anziché criticare e chiedere quando non sanno le cose. Sono sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento».

©RIPRODUZIONE RISERVATA