LADISPOLI – Sognano il grande salto e si ritroveranno insieme nel pomeriggio in una partita ufficiale di Lega Pro. Mattia Ubaldi e Andrea Ancora, arbitri ladispolani e amici, rispettivamente di 35 e 36 anni, stanno proseguendo la loro carriera nel calcio professionistico. Oggi in Sicilia per l’incontro importantissimo tra Messina e Foggia, in programma alle 15 a valevole per i playout della C, è stato designato come arbitro Ancora, con Ubaldi che invece sarà il quarto uomo. Non è un incontro facile, in una piazza per altro storica italiana. Entrambi sono stati già chiamati come quarto uomo in serie B, altro riconoscimento importante per la loro fin qui ottima carriera. Aspirano comunque ad essere inseriti nella lista dei potenziali fischietti cadetti ma anche nella massima serie. Ancora, classe 1988, è un tecnico elettronico, vive e lavora a Ladispoli. Arbitro al quinto anno della Legapro, fino a 18 anni, ha militato nella squadra della sua città, arrivando anche, da under, a giocare in serie D in maglia rossoblù, per poi passare a tempo pieno con il fischietto in mano a fare tutta la trafila da direttore di gara. È anche consigliere della Pro Loco di Ladispoli e appassionato di musica: suona il sassofono nella banda “La Ferrosa” cercando di alternarsi tra le prove e gli allenamenti. Sulla stessa lunghezza d’onda l’amico-collega Ubaldi dove ha lavorato in una grande azienda come operatore manager spostandosi per un breve periodo anche in Emilia Romagna. Fa parte anche lui della sezione di Roma 1.

Chissà se nel prossimo raduno ufficiali i due fischietti verranno inseriti nell’elenco della Serie A e Serie B. Sarebbe un traguardo magnifico per questa coppia considerato pure che recentemente sono stati tolti i limiti di età, perciò il sogno non è proprio impossibile. Si capirà meglio nei prossimi mesi quando scatterà la classica preparazione che lo scorso anno, dal 29 luglio al 4 agosto, si era svolta a Cascia.

