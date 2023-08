FIUMICINO - La tradizione dell’estate di Aranova ha fatto ancora centro. In piazza, c’era una marea pronta a ballare e divertirsi per lo schiuma party targato Crescere Insieme. «Grazie all’aiuto di diversi amici commercianti e dei volontari di Crescere Insieme siamo riusciti a mettere in piedi ancora una volta qualcosa di straordinario. Vedere tanta gente divertirsi, bagnata dalla testa ai piedi di schiuma, è una soddisfazione enorme», spiega il presidente dell’associazione Alesandro Cammino. L’animazione dei mitici fratelli Hernandez e il piatto ricco con l’esibizione di Dj Megawatt: musica, laser e schiuma a volontà.

«Abbiamo riproposto il format dello scorso anno apportando leggere modifiche – spiega ancora Cammino -. A vedere il numero di persone accorse in piazza, quando moltissimi sono già in ferie, significa che abbiamo fatto centro. È stato un grandissimo momento di aggregazione e socializzazione. La nostra soddisfazione? Vedere tanti ragazzi di Aranova potersi divertire a due passi da casa senza doversi spostare. Questo è il nostro obiettivo. Voglio ringraziare l’Amministrazione comunale per averci inserito nel programma degli eventi estivi R-Estate in comune, la proprietà del centro commerciale Aranova Edil Group, gli sponsor, tutti gli amici, i volontari che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento e il gruppo storico di Aranova per il grande supporto. Abbiamo vissuto una grandissima serata. Aranova ha dimostrato di avere voglia di divertirsi e Crescere Insieme»