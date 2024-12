LADISPOLI – Dopo una lunga attesa, durata anche anni, aprono a sportivi e calciatori i campetti di calcetto di via Firenze, a due passi dal palazzetto comunale. Un luogo storico per la città rimasto intrappolato in una maglia burocratica che ha impedito di poter riqualificare prima gli impianti. E oggi è prevista l’inaugurazione ufficiale alla presenza del sindaco, Alessandro Grando e del suo staff composto da Fabio Ciampa, delegato allo Sport, Stefano Fierli, consigliere comunale e delegato ai Rapporti col Coni, assieme ad altri due delegati comunali: Lorena Panzini e Mario Monti. Taglio del nastro fissato alle 18.30. «Il rettangolo di gioco – è quanto detto dal sindaco – è stato rimesso a nuovo e il Comune ha riacquisito la sua gestione: sarà liberamente e gratuitamente a disposizione di tutti cittadini». Il progetto di restyling si era impantanato improvvisamente, come contestato anche dall’opposizione politica più volte in aula consiliare. «Nessun danno economico per l’opera – aveva specificato lo stesso primo cittadino – sostenendo poi come il campo fosse tornato nelle disponibilità della pubblica amministrazione».

L’altro cantiere

Proseguono i lavori relativi invece al secondo palazzetto dello sport nel cortile della scuola alberghiera di via Federici. Sarà omologato per le partite e gli allenamenti delle associazioni e società sportive di pallavolo, basket e altre discipline. Un progetto andato in porto attraverso un finanziamento del Pnrr con oltre 2 milioni di euro: l’impianto sportivo polivalente sarà in legno lamellare. Ladispoli avrà due palasport dopo quello di piazza delle Primule inaugurato due anni fa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA