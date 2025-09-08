FIUMICINO – Ha chiarito la sua posizione in ogni suo aspetto, rispondendo alle domande del pm. Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, è stato ascoltato questa mattina dalla Procura di Civitavecchia. L’audizione si è svolta alla presenza del sostituto procuratore Roberto Saveri. Baccini è stato accompagnato dal suo legale, avvocato Francesco Caroleo Grimaldi, ed è stato sentito nell’ambito delle indagini che negli ultimi mesi hanno interessato l’amministrazione comunale circa presunti appalti pilotati.

«Ho risposto con piena trasparenza a tutte le domande che mi sono state rivolte, – ha commentato il sindaco al termine dell’audizione – manifestando la mia totale disponibilità a collaborare con la Procura della Repubblica. Ritengo che la mia posizione sia stata chiarita in ogni suo aspetto, e auspico che si possa giungere quanto prima all’archiviazione del procedimento».

«Nel frattempo – ha aggiunto il sindaco di Fiumicino – adotterò tutti i provvedimenti necessari nei confronti di chi ha potuto calunniarmi, e le eventuali azioni di responsabilità conseguenti».