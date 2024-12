Da oggi sono in corso le ricerche di un anziano che dopo essere uscito da casa ieri mattina ha lasciando perdere le sue tracce. Si tratta di Mario Benedetti, 81enne di Corchiano. L’uomo si è allontanato a bordo della sua auto, una Yaris grigia. Avrebbe dovuto rincasare intorno a mezzogiorno ma non l’ha fatto. A dare l’allarme è stata la figlia. Sono così partite subito le ricerche che stanno impegnando i carabinieri del Norm e della compagnia di Civita Castellana e i vigili del fuoco. Queste sono ore di particolare apprensione per la famiglia dell’uomo che sarebbe anche affetto da problemi di salute.

©RIPRODUZIONE RISERVA