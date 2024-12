SANTA MARINELLA - La figlia della maestra Maria Giuseppina Berardi, la donna di 83 anni, deceduta la scorsa settimana in un incidente stradale mentre stava attraversando le strisce pedonali in prossimità della pericolosissima “curva dello specchio” è stata ospite nell’ultima trasmissione di “Chi l’ha visto”, dove ha parlato di quanto accaduto e mostrato un video della zona in cui è accaduto l’incidente. “Mia mamma è stata investita anche cinque anni fa – dice la signora Valentina Maiolini – ma in quella occasione ce l’ha fatta. Noi invece vorremmo sapere se c'è qualcuno che ha visto la scena o avesse ripreso con delle telecamere quello che è successo, vicino al numero civico 156 della Statale Aurelia o anche qualcuno che avesse una registrazione sonora. L'urto dell'incidente infatti si è udito forte – spiega la Maiolini intervistata dalla conduttrice Federica Sciarelli - mia madre era stata investita già cinque anni fa, sempre sull’Aurelia, ma in una zona più centrale di Santa Marinella. Attraversava sulle strisce pedonali, ma in quel caso ce l’ha fatta, si riparò con un braccio”. Ha riferito alla trasmissione “Chi l’ha visto”. La signora 83enne purtroppo è morta. La trasmissione ha mandato in onda un video, girato dalla stessa figlia Valentina, che ha mostrato il percorso fatto dalla madre.

