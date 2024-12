SANTA MARINELLA – Nonostante i controlli da parte delle forze dell’ordine e le conferenze con gli anziani tenute da rappresentanti della Polizia e dei Carabinieri, non accennano a diminuire le truffe nei confronti delle persone di una certa età. Questa volta, ad essere presa di mira, è una donna di quasi 90 anni che è stata raggirata da due uomini. A raccontare il fatto, sui social, è la signora Cristina, che vuole mettere in guardia i rappresentanti della terza età a non cadere nel tranello. “Ieri – dice - intorno alle 17, un ragazzo ed un complice al telefono, hanno raggirato mia nonna di quasi 90 anni, chiamandola e fingendo che suo figlio era stato arrestato e che aveva bisogno di soldi. Dopo essere entrato dentro casa, ed essersi fatto dare tutti i soldi che aveva, i risparmi di una vecchiettina di una vita, indisturbato se ne è andato. Scrivo per due motivi, il primo per informare dell'accaduto e far sì che non capiti ad altri. Il secondo è che confido nelle telecamere di zona, per vedere la faccia di chi, senza un minimo di risentimento, per ora vive tranquillo con i soldi di mia nonna. Per ora so solo che è un ragazzo moro, con capelli corti e barba e con accento di zona”. A dare solidarietà alla signora, è l’assessore Andrea Amanati.

“Ci dispiace signora per questa bruttissima esperienza. Spero che abbia sporto regolare denuncia alle forze dell'ordine, poi per quanto riguarda le indagini e la visione dei filmati delle telecamere saranno gli inquirenti a pensarci”.

