SANTA MARINELLA - La sezione Anpi di Santa Marinella, promuove la cultura della pace. “In questo clima di guerra e crescente tensione internazionale – dice il direttivo - la sezione Anpi Antonio Margioni ritiene doveroso promuovere a gran voce il tema della pace. Sabato prossimo, alle 16.30, presso la Sala del Carmelo in via Flaminia Odescalchi, l'Anpi invita tutta la cittadinanza a partecipare ad un incontro aperto dal titolo “Per una cultura di Pace”. L’evento, ospiterà la mostra fotografica a cura di Emergency “Come le onde del mare, incontri senza confini”, che racconta attraverso le immagini il primo anno di ricerca e soccorso della nave Life support. Parteciperà inoltre l’associazione “Le voci”, che offrirà il reading Contro le guerre, per ribadire con forza che lo sviluppo e la felicità dei popoli non possono in alcun modo essere raggiunti attraverso i conflitti armati. Sarà inoltre possibile rinnovare la tessera o iscriversi all’Anpi”.

