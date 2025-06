SANTA MARINELLA - Un pomeriggio in piazza Trieste organizzato dalla sezione Anpi di Santa Marinella, in connessione con centinaia di piazze italiane, per celebrare il 2 Giugno Festa della Repubblica Italiana e per dare voce alla campagna referendaria dell’8 e 9 giugno. “Al centro del referendum popolare – dicono gli organizzatori - i temi di lavoro e cittadinanza, il lavoro in particolare vive un momento di crisi che la politica spesso, con scelte sbagliate, non ha saputo interpretare e che oggi deve avere il coraggio di mettere in discussione. Mentre il Governo invita a rimanere sul divano, la premier, andrà al seggio ma non ritirerà le schede, noi del comitato referendario di Santa Marinella, abbiamo ribadito l'importanza della nostra Costituzione guida, a partire dalla centralità dell'articolo 1, e la necessità di esercitare il nostro diritto di voto, proprio come hanno fatto cittadini e cittadine quel due giugno e in tanti altri importanti referendum. L'oscurantismo di certa politica di destra non può fermare un senso civico che sta crescendo”.