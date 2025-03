SANTA MARINELLA - La sezione dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia “A. Margioni” di Santa Marinella, ha organizzato per oggi pomeriggio dei tavolini per il tesseramento del 2025, dalle 16 alle 18 e domani dalle 10 alle 13, sotto i portici presso bar “Oro nero”. “Chiediamo ai cittadini di sostenere l’Anpi per molti ottimi motivi – dice il direttivo - per attuare pienamente la Costituzione, per difendere la democrazia di fronte ad un massiccio attacco da parte di poteri economici fuori da ogni regola, per difendere l’autonomia della magistratura, per la pace poiché la guerra sta diventando il mezzo ordinario per dirimere le controversie tra nazioni, per restituire credibilità e centralità agli organismi internazionali nati nel secondo dopoguerra, perché la politica torni ad essere cura e pratica dell’interesse generale, perché il fascismo ha distrutto l’Italia e non sono tollerabili riscritture della storia, perché vanno contrastati le tentazioni ed i tentativi autoritari di capovolgere la funzione centrale del Parlamento con il così detto “premierato forte”, per contrastare l’autonomia differenziata delle regioni”.

