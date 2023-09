FIUMICINO - -Nel suggestivo scenario del ristorante Marina Village di Fiumicino, si è svolta una celebrazione di grande significato: il 2° Anniversario della nascita dell’International police association (Ipa) esecutivo di Roma-Fiumicino.

Questa associazione, con una portata globale, si è proposta di instaurare un profondo rapporto di fratellanza tra i membri delle forze dell’ordine, promuovendo e incoraggiando iniziative professionali, culturali, ricreative, sociali e sportive che coinvolgono anche la sfera privata dei suoi associati.

Nel contesto internazionale, l’International police association esecutivo di Roma-Fiumicino è un organismo riconosciuto dal Consiglio Economico e Sociale d’Europa, dalle Nazioni Unite e dall’Unesco. L’associazione ha radici in ben 70 Paesi in tutto il mondo e conta su un sostegno di circa 400.000 associati, di cui ben 14.000 si trovano in Italia.

Durante la celebrazione, il presidente cav. Giuseppe Di Niro, commissario della Polizia di Stato in quiescenza, ha illustrato con passione l’impegno profuso sul territorio dai membri dell’associazione e ha presentato i progetti futuri che intendono realizzare grazie alla collaborazione con le autorità locali e le figure istituzionali di alto profilo che condivideranno le loro finalità.

In questa solenne occasione, don Giovanni Soccorsi, attuale parroco della Parrocchia Santa Maria degli Angeli presso l’Aeroporto Intercontinentale Leonardo da Vinci di Fiumicino, è stato eletto “Padre spirituale” del Comitato locale Ipa Roma Fiumicino, un riconoscimento che sottolinea il legame profondo tra l’associazione e la comunità. Presenti all’evento anche Monica Picca , assessore alle Pari opportunità presso il Comune di Fiumicino, che ha sottolineato l’importanza dell’associazione nel promuovere valori di uguaglianza e solidarietà; il generale Domenico Tufo , della Guardia di Finanza, che ha elogiato il ruolo fondamentale delle forze dell’ordine nell’assicurare la sicurezza e la legalità nel paese; il cav. Guglielmo Frasca , vice presidente nazionale Snap per confintesa, giustizia e legalità, che ha condiviso la sua esperienza e il suo impegno nel campo della giustizia; il cav. Andrea Pasqualoni e Roberta Caperchi , rispettivamente presidente e vice presidente dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo di Ostia dell’associazione di promozione sociale fire tim, che hanno sottolineato l’importanza della cooperazione tra le forze dell’ordine ei vigili del fuoco; Mauro Rotunno e Fabrizio Riccobelli, segretario e vice segretario nazionale Jackals Group e Consiglieri nazionali libertas softair, che hanno condiviso la passione per lo sport e la sua capacità di promuovere il senso di squadra e la disciplina.

«Questo anniversario – ha sottolineato Giuseppe Di Niro – è stato un momento di riflessione e celebrazione per l’International police association esecutivo di Roma Fiumicino, un’associazione che continua a lavorare istantaneamente per promuovere la fratellanza tra le forze dell’ordine e contribuire alla sicurezza e al benessere delle comunità in tutto il mondo».