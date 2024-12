SANTA MARINELLA – Oggi pomeriggio alle 16.30 sarà presentato il libro “La Quarta Luna. Omicidi sulla via di Santiago” di Fabio Angeloni, un thriller storico, che appassionerà i lettori. “E’ con piacere che ospitiamo nella nostra biblioteca Fabio Angeloni, giornalista e scrittore, che torna nella sua Santa Marinella per presentare il suo ultimo romanzo, che ha visto la collaborazione di Viviana Scataretico di Santa Marinella per la stesura – dice l’assessore alla cultura Gino Vinaccia - a dialogare con l'autore sarà lo scrittore Gino Saladini, mentre leggerà alcuni brani Carmen Minieri”. Un incontro che si preannuncia ricco di spunti e curiosità. ha annunciato l’assessore alla cultura. Un romanzo premiato e molto apprezzato dai lettori presso i quali ha riscosso un altissimo indice di gradimento. “La Quarta Luna” ha conquistato anche il Premio Garfagnana per l'idea più originale e si è guadagnato un posto d'onore sullo scaffale della letteratura italiana alla Public Library di New York. Un riconoscimento importante che sottolinea la qualità e l'originalità di questo thriller storico. Dietro le pagine avvincenti di La Quarta Luna si nasconde una storia particolare. Fabio Angeloni ha impiegato ben cinque anni per portare a termine il suo romanzo, un periodo nel quale è stato anche impegnato come delegato del sindaco al controllo di gestione e alla spending review del Comune di Santa Marinella. “Due anni di lavoro volontario ma quotidiano sui conti bucherellati del Comune e poi la notte alle prese con gli omicidi sulla via di Santiago. Sinceramente, non so cosa fosse più thriller". Scherza l'autore. Al termine con una sperimentata accoppiata vino-libri, degustazione a tema degli ospiti del “Celeste Verdejo”, il vino spagnolo citato nel romanzo. Un'occasione unica per incontrare Fabio Angeloni e scoprire i retroscena di un romanzo che ha già appassionato centinaia di lettori.

