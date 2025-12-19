SANTA MARINELLA – “L’evoluzione dell’Osservatorio in un’agenzia per l’ambiente e la sostenibilità trasformerebbe il territorio in un interlocutore credibile per i grandi fondi d'investimento e per le pmi che puntano alla compliance europea per ottenere accessibilità ai fondi europei, credito a minor costo, ritorni più sicuri sul capitale investito. Un’agenzia efficiente non solo può aiutare a ridurre la pressione ma anche a fare la differenza tra il declino e lo sviluppo sostenibile”.

Questo è ciò che ha detto Angeloni in una recente intervista, sottolineando come l’opportunità sia oggi concreta grazie alle risorse disponibili.

“Il piano finanziario, con l’incasso immediato dei 4,4 milioni di euro ottenuti da Enel, porterebbero contare su un tesoretto complessivo dell’ente a otto milioni di euro. Dobbiamo ragionare come le aziende sane - afferma Angeloni - il capitale pubblico deve fungere da volano per attrarre il privato, per ogni euro investito, dobbiamo portarne tre da investitori esterni. Investire nel pubblico per raccogliere dal privato è la nostra ricetta”. A margine dell’intervista, Angeloni ha chiarito i termini della propria permanenza, citando l'intesa con la Commissaria di Santa Marinella, la dottoressa Desideria Toscano.

“Stando all'accordo rimarrò in carica per garantire la continuità amministrativa necessaria fino all’approvazione del bilancio consuntivo 2025 e del previsionale 2026”.

