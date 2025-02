FIUMICINO – È stato presentato, presso l'aula consiliare del Comune di Fiumicino, il nuovo quotidiano “La Provincia di Fiumicino”. Una realtà editoriale che intende mettere il lettore al centro dell'informazione locale politica, sportiva, culturale e renderlo protagonista delle iniziative territoriali di ogni genere.

Presenti all’ incontro, oltre ai numerosi ospiti presenti in sala, il sindaco Mario Baccini, il presidente del consiglio comunale, Roberto Severini, la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, la direttrice del quotidiano “La Provincia” Alessandra Rosati, il fondatore del giornale Massimiliano Grasso. Moderatore dell’evento, il responsabile dell’edizione di Fiumicino Angelo Perfetti.

"Fiumicino ha un potenziale enorme e non è rappresentata solo dal suo aeroporto, motore economico fondamentale per il centro Italia e per l'intero paese, ma è anche una città strategica, con una storia, una cultura imperiale, un tessuto sociale e imprenditoriale, che meritano attenzione. - ha dichiarato il sindaco, Mario Baccini – Il progetto lanciato dalla “Provincia” sul nostro territorio, è ambizioso ma guarda nella giusta direzione, quello di una città importante dove anche l’informazione deve essere accurata, approfondita ed equilibrata. Nell'era digitale spesso la comunicazione si riduce a notizie veloci, sensazionalistiche, che non entrano nel merito delle questioni. Titoli che attirano l'attenzione, ma che non danno una visione completa. È fondamentale che ci sia spazio per il dibattito e per il confronto. È solo così che possiamo stimolare una comprensione profonda delle problematiche che riguardano la città e l’intera regione. La vera informazione deve aiutare a costruire una consapevolezza collettiva."

“La nostra è una realtà che guarda con attenzione agli sviluppi politici e agli aspetti che concernono la provincia e credo fermamente che la città meriti un impatto comunicativo di grande rilevanza per portare alla luce le sue istanze e i suoi successi" ha aggiunto il presidente Severini.

" In un mondo che corre veloce, sulla rete non ci sono molti momenti di incontro, quindi ben venga questa nuova iniziativa nella quale il valore aggiunto è il network territoriale. – ha commentato la vicepresidente, Roberta Angelilli ribadendo, durante il suo intervento, il ruolo della città di Fiumicino per tutta la Regione Lazio, sia da un punto di vista economico che culturale“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA