LADISPOLI – Sono cresciuti insieme. Hanno calcato campi di periferia entrando nel dilettantismo e poi anche nel professionismo nel calcio. A un passo dalla massima serie, uno dei due è pronto a gettare la spugna. Per il 36enne Andrea Ancora è terminata l’avventura, la giacchetta nera è stata esclusa dal passaggio in serie A e B, dopo aver raggiunto la decima posizione, non sufficiente per il salto nelle massime categorie. Classe 1988, è un tecnico elettronico, vive e lavora a Ladispoli. Arbitro al quinto anno della Legapro ha militato nella squadra della sua città, arrivando anche, da under, a giocare in serie D in maglia rossoblù, per poi passare a tempo pieno con il fischietto in mano a fare tutta la trafila da direttore di gara. È anche consigliere della Pro Loco di Ladispoli e appassionato di musica: suona il sassofono nella banda “La Ferrosa”. Dopo anni di sacrifici e rinunce, l'arbitro ladispolano non continuerà l'avventura con il fischietto in mano, anche se per lui potrebbe aprirsi la porta per diventare assistente in serie A. Una scelta, questa, che dipenderà da lui, ovvero se partecipare al corso per l'ammissione ufficiale. Una valutazione che farà nei prossimi giorni, dopo aver passato qualche giorno in vacanza a Follonica, nel Golfo degli Etruschi in Toscana, insieme alla sua compagna Sara, un'insegnate di Casal Palocco. La sua attività nel mondo del calcio potrebbe, al di là di tutto, continuare da dirigente nei settori giovanili di club del territorio e comunque continuerà ad arbitrare sui campi delle giovanili del Lazio. Poi c’è il 35enne Mattia Ubaldi, ladispolano anche lui e operatore manager in una grande azienda, che proseguirà invece la carriera da arbitro visto che gli è stata prorogata la possibilità per un altro anno (come per Ancora solo che quest’ultimo ha rifiutato). Assieme hanno sempre aspirato ad essere inseriti nella lista dei potenziali fischietti cadetti ma anche nella massima serie dopo le designazioni importanti in Serie C sui campi più prestigiosi d’Italia.

