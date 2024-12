LADISPOLI – Ancora una persona investita sui binari. È accaduto pochi minuti fa, nei pressi della stazione di Ladispoli. È stato richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente.

La circolazione è sospesa tra Santa Severa e Ladispoli. Come riporta il sito di Trenitalia, iI treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi. Treni Alta Velocità direttamente coinvolti e attualmente fermi:

• FB 8605 Genova Piazza Principe (7:20) - Roma Termini (12:18)

• FB 8616 Roma Termini (11:57) - Genova Piazza Principe (16:58)

AGGIORNAMENTO – Ad essere investito un uomo, di circa 40 anni, deceduto. Non aveva i documenti. Sono ancora in corso i rilievi da parte dell’Autorità giudiziaria per cercare di risalire alla sua identità. Sul posto Carabinieri, Polizia ferroviaria e Polizia di Stato, Vigili del fuoco.