ALLUMIERE - Ancora un incidente sulla strada killer Braccianese Claudia Civitavecchia-Tolfa. Per cause ancora in fase di accertamento questa mattina, intorno alle 6, un giovane residente di Tolfa mentre scendeva verso Civitavecchia, nel tratto subito dopo il bivio di La Bianca, ha perso il controllo della sua auto ed è finito nella formetta lungo la strada provinciale Braccianese Claudia.

Il giovane è stato soccorso dai genitori e trasportato per accertamenti al pronto soccorso di Civitavecchia.

Il guidatore evidenzia: "A causa del fogliame umido sulla carreggiata che, peraltro, è piena di buche e avvallamenti la macchina ha slittato. È necessario non solo sistemare questa arteria, ma è anche fondamentale un'opera di pulizia dei fossi, del taglio di rami che oscurano la visuale e lo sfalcio dell'erba, ma è necessario anche sistemare la segnaletica verticale e orizzontale."

