CERVETERI – Da Campo di Mare a Valcanneto. Ogni lunedì, come questa mattina, code, puntuali, per ritirare il mastello del vetro. Nonostante le rassicurazioni dell’amministrazione comunale sul fatto che il contenitore si potesse ritirare anche all’isola ecologica, i residenti hanno scelto di ritrovarsi in fila per guadagnare l’agognato mastello. Non sono mancate le critiche, come nelle precedenti occasioni. «Stessa storia – è la presa di posizione di Laura Mundula consigliere comunale di opposizione - forse si pensa che la gente di lunedì mattina sia in vacanza. E poi vorrei capire tanto la differenza tecnica tra il nuovo mastello e il vecchio, ma ce lo faremo spiegare bene. Troppo difficile pensare a una modalità di consegna differente». Si fa sentire anche il Cinque Stelle. «A nulla sono valse le proteste dei cittadini, dei consiglieri comunali di opposizione, del M5S, delle liste civiche, dei comitati e delle associazioni – scrive pubblicamente Attilio Di Maio - le file per il ritiro del mastello del vetro continuano senza sosta, creando disagi che ormai erano stati ampiamente segnalati. Chiediamo, ancora una volta, interventi immediati e soluzioni organizzative più adeguate per evitare ulteriori e disservizi. I consiglieri di maggioranza vivono a Cerveteri?». Chi non è riuscito quindi a ritirarlo comunque potrà farlo ogni giorno recandosi all’Eco-Sportello aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 e il martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle ore 15 alle 18, è quanto aveva precisato l’assessore Alessandro Gnazi. Le prossime tappe lunedì prossimo a I terzi (dalle 8 alle 12) e al Sasso (13-17).

