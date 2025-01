CIVITAVECCHIA – Paura nella serata di ieri in via XVI Settembre a Civitavecchia, dove intorno alle 21.10 due auto sono state avvolte dalle fiamme.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco della caserma Bonifazi ha evitato che l’incendio si propagasse alla vicina scuola Cesare Laurenti e alle vetture parcheggiate accanto.

Le operazioni di spegnimento sono durate circa mezz’ora e hanno impedito che si verificassero danni più gravi. Sul posto sono intervenute la Polizia, che ha lanciato l’allarme, e i Carabinieri, per effettuare i rilievi del caso. Non si registrano feriti, ma resta alta la preoccupazione tra i residenti per il ripetersi di episodi simili.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle strade cittadine e sulla necessità di monitoraggi più incisivi.

