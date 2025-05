TARQUINIA – C’era anche il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti alla manifestazione che si è svolta a Corchiano per dire no al deposito nazionale di rifiuti radioattivi nella Tuscia. Una manifestazione che ha riunito sotto un unico grido 4mila persone e 40 sindaci decisi a difendere il proprio territorio.

«Ho partecipato con convinzione alla manifestazione contro l’ipotesi di realizzare il deposito nazionale di scorie nucleari nella nostra provincia – commenta Francesco Sposetti - Dopo l’iniziativa di Vulci è stata un’altra straordinaria dimostrazione di partecipazione popolare: associazioni, istituzioni e migliaia di cittadini uniti per dire un fermo no a un progetto che minaccia la nostra terra.

La Tuscia merita tutela, non compromessi: è una terra ricca di storia, natura e cultura. Continuerò, insieme a tanti altri, a far sentire la mia voce per difendere il nostro territorio. Il Comune di Tarquinia continuerà a far sentire la sua voce per esprimere la ferma contrarietà al progetto».

