SANTA MARINELLA – “Anche Santa Severa avrà la prima spiaggia attrezzata per bagnanti diversamente abili. Un altro passo in avanti verso la nascita di una città sempre più inclusiva e priva di barriere”.

Questo il commento a caldo del sindaco Tidei dopo aver reso pubblico il progetto. “Santa Marinella è uno dei Comuni costieri del Lazio che ha partecipato ad un bando regionale – spiega il sindaco - ed ora grazie ai fondi del progetto Accessibility on the Seaside, già a partire dalla prossima stagione balneare, aprirà la prima spiaggia totalmente attrezzata per persone disabili. Si tratta di un progetto fortemente voluto dal sottoscritto e al quale hanno lavorato congiuntamente gli assessori alle politiche sociali Pierluigi d’Emilio, all’urbanistica Roberta Gaetani ai lavori pubblici Andrea Amanati”.

La gestione della prima struttura balneare accessibile a tutti, sarà affidata alla Santa Marinella Servizi. Il tratto di costa interessato è quello che sorge di fronte all’ex Colonia Marina di via Cartagine a Santa Severa. “Un ulteriore importante passo in avanti – prosegue Tidei - che conferma la precisa volontà di questa amministrazione nel voler tutelare le fasce più deboli e nel concreto offrire servizi anche a residenti e turistici diversamente abili”. Il progetto, finanziato dalla precedente giunta regionale e denominato Regione, “Accessibiliy on the Seaside”, coinvolge anche altri Comuni costieri del Lazio, in particolare del sud pontino ed era stato promosso per favorire l’accessibilità turistico-balneare. Santa Marinella ha ottenuto una quota del finanziamento pari a 18 mila euro, somme che saranno impiegate, come previsto nella delibera approvata pochi giorni fa dalla giunta municipale, per l'acquisto delle attrezzature necessarie per garantire la piena fruizione dell’arenile anche alle persone in carrozzina o con difficoltà motorie. Per questo la nuova spiaggia sarà dotata anche di sedie job.

