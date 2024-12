ALLUMIERE - L’Anpi di Allumiere accanto al Comitato Provinciale di Roma, la Cgil di Roma e Lazio, la Rete degli Studenti Medi del Lazio e l’UDU Roma aderiscono alla manifestazione per la Pace del 26 ottobre prossimo, raccolgono l'appello della Comunità palestinese e degli studenti e studentesse palestinesi e sostengono la manifestazione del 12 ottobre prossimo a Roma. "Riteniamo necessario esprimere tutta la vicinanza e solidarietà al popolo palestinese e tutta la condanna e l'indignazione per ciò che è successo e sta succedendo - spiega la coordinatrice dell'Anpi di Allumiere Catia Galimberti - siamo convinti che solo con il pieno riconoscimento di uguali diritti per tutti i popoli si porrà fine alla violenza ed al terrore in Medioriente". Il gruppo Anpi di Allumiere appoggia pienamente l'Anpi provinciale, la Cgil di Roma e Lazio, la Rete degli Studenti Medi del Lazio e l’Udu Roma - nel chiedere "un immediato e permanente 'cessate il fuoco' in tutta l'area, l'apertura dei valichi e l'ingresso dei soccorsi e dei beni necessari alla popolazione di Gaza, il soccorso alle popolazioni libanesi, il rispetto del diritto internazionale, la liberazione degli ostaggi e dei prigionieri e la fine dell’occupazione".

La presidente dell'Anpi di Allumiere Catia Galimberti a none del gruppo collinare con forza chiede con l'Anpi provinciale, con la Cgil di Roma e Lazio, con la Rete degli Studenti Medi del Lazio e con l’Udu Roma: "Vogliamo una pace giusta e duratura. Per questo la manifestazione del 12 è un ulteriore importante tappa per la costruzione di una mobilitazione nazionale il prossimo 26 Ottobre, a cui invitiamo a partecipare, che vedrà numerose città mobilitarsi, tra cui ovviamente Roma".

