ALUMIERE - TOLFA - Il Gruppo Esplorazione Minerati (Gem) farà la sua prima usura ufficiale il prossimo 27 aprile. Il gruppo Gem, infatti, parteciperà alla manifestazione "Sentieri Fioriti" proponendo una bellissima ed imperdibile esperienza di trekking in cui si potranno conoscere i segreti della miniera; sarà quindi un interessante e originale trekking sul cammino dei minatori lla scoperta del mondo delle miniere. Il Gruppo Esplorazione Mineraria svelerà un avvincente storia attraverso il respiro della miniera Santa Barbara, le voragini della cava Ganglandi e della Cava del Moro, nonchè le profondità di pozzo Gustavo, mostrandovi come tutto fosse parte di un enorme complesso minerario percorso per 500 anni da migliaia di minatori. L’esperienza avrà una durata di quattro ore. Il pranzo sarà obbligatorio: per gli adulti sará al costo di 10euro e per i bambini a cinque euro. Le guide sono gratuite. Per info e prenotazioni inviare un messaggio al 32723 35 787.

"Ci siamo incontrati grazie ad una passione in comune: conoscere le nostre origini. Mentre le attuali vicende politiche ci ricordano l'importanza di possedere sul proprio territorio giacimenti minerari - spiega Marco Virgili del gruppo Gem - migliaia di minatori hanno cavato giorno e notte per portare a casa lo stipendio, o per qualche capriccio che aveva destato antipatie allo stato pontificio. Il gruppo Gem ha studiato giorno dopo giorno per ricordare le fatiche di quegli uomini, provenienti dalle più disparate località d'Europa. Abbiamo approfondito la geologia del posto, le dinamiche e le tecniche di scavo e la storia politica che ha influenzato l'esistenza mineraria. Ma ciò non basta, poiché più si conosce e più aumenta la responsabilità di dover condividere ciò che si è imparato con tanta fatica. Le informazioni non possono rimanere celate in quelle gallerie, le lanterne ad olio e a carburo dovranno illuminare le conoscenze nascoste. Con questo messaggio vi anticipo con onore che il gruppo GEM parteciperà all'evento "Sentieri Fioriti 2025". Il 27 Aprile 2025 faremo un salto nel passato, tra quelle cave che hanno portato alla fondazione del Comune di Allumiere. Capiremo perché le rocce su queste colline siano state così generose e abbiano donato l'alunite da cui, attraverso un processo di lavorazione che illustreremo, si ricava l'allume: minerale utilizzato per il fissaggio dei colori nelle stoffe, per la conciatura delle pelli e per altre tantissime lavorazioni industriali come quella della carta. Useremo il metodo scientifico, ma anche tanta fantasia. E se sarete bravi riuscirete a percepire l'eco delle picconate e le esplosioni della polvere da sparo che dal 1462 riecheggiano tra pareti rocciose, il rumore dei carri che trasportavano il minerale ai forni per la calcinazione e lo scoppiettio del legname, tagliato sulle stesse colline, che cuoceva il minerale. Potrete contare su delle guide polivalenti così da poter soddisfare ogni vostro dubbio e perplessità, che vi accompagneranno sulle tracce del Il Cammino dei Minatori".

©RIPRODUZIONE RISERVATA