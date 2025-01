ALLUMIERE - Si è appena concluso un altro anno assai positivo e ricco di iniziative sociali e musicali per gli Amici della Musica di Allumiere che continuano ad essere una vera e propria eccellenza del territorio e la loro bravura e l'alto livello raggiunto dalla banda e dalla scuola di musica ha varcato i confini italiani. Il 2024 per gli Amici della Musica un altro anno da incorniciare.

"Di certo abbiamo registrato un notevole incremento di nuovi iscritti e di tanti rientri, dopo qualche anno di pausa, che insieme alle loro famiglie, hanno portato nuova linfa e tanta energia entrando a far parte attiva dell’associazione - spiega la presidente Stefania Cammilletti - abbiamo iniziato il 2024 partecipando in febbraio al Carnevale di Allumiere con lo strepitoso carro di Super Mario, super divertimento e tanto spirito di gruppo: allievi, insegnanti, genitori tutti in maschera per una domenica di spensierata allegria. Subito dopo, la Primavera Musicale, appuntamento immancabile, composta da quattro diversi appuntamenti, uno splendido trio di sax, la presentazione del libro del Maestro Gargiulli, il concerto della nostra Orchestra di Archi e il 22 maggio, presso il Teatro Claudio di Tolfa, la messa in scena della favola musicale Il Piccolo Principe, spettacolo gratuito per tutti i bambini della scuola primaria di Allumiere. Subito dopo ha preso il via La 32ima Festa della Musica, svoltasi il 7/8/9 giugno in concomitanza con i saggi degli allievi del nostro Istituto Musicale Rossano Cardinali. Nuova formula, nuovo entusiasmo e ottimo risultato". La presidente Stefania Cammilletti ha raccolto il testimone dal compianto ed indimenticabile maestro Rossano Cardinali e, in continuità, ha intrapreso la sua strada e sta facendo con il direttivo un grande lavoro che sta facendo crescere esponenzialmente la scuola di musica e tutte le varie componenti della banda e degli altri gruppi. La presidente Cammilletti ripercorrendo il 2024 ricirda che: "In luglio abbiamo dato vita ad un'altra grande iniziativa: si è dato il via ad un nuovo gemellaggio con la prestigiosa banda belga di Peer diretta dal M° Kevin Houben. I musicisti sono stati ospitati dalle nostre famiglie e il12 luglio le due bande si sono esibite in un mega concerto presso il Parco del Risanamento. Grande è stata la soddisfazione nell’ organizzare per la banda belga, con la supervisione dell’On. Battilocchio, un importante concerto presso la Camera dei Deputati, nella sala della Regina, in onore del centenario della morte di Giacomo Puccini. Il Concerto si è svolto il 13 luglio davanti ad un numerosissimo e incantato pubblico. Nel mese di agosto la masterclass del M° Scipioni e la partecipazione della nostra giovane Orchestra d’archi a Tolfarte. Già settembre con gli open-day della nostra scuola di musica, ma è il 6 ottobre che con enorme personale soddisfazione si presenta al pubblico, in una serata indimenticabile, il Libro dei 50 anni della nostra associazione. Un volume corposo, pieno di foto e dei tanti avvenimenti che hanno fatto dell’Associazione Amici della Musica, una eccellenza di Allumiere. Naturalmente in novembre si è festaggiata S.Cecilia con Concerto e cena sociale e il 6 dicembre abbiamo partecipato alla festa per i 25 anni dell’Adamo, tenendo un grande concerto al Teatro Claudio di Tolfa insieme alla banda Giuseppe Verdi. L’anno si è concluso con gli impegni di Natale che ci hanno visti partecipi con il progetto Le meraviglie della Musica con la scuola Primaria in un pomeriggio di canti al Risanamento e il consueto grande concerto del 23 dicembre. La magìa della pastorella, in una notte freddissima ha poi portato le nostre note in tutto il paese".

La presidente Cammilletti ripercorrendo tutti questi appuntamenti ci tiene a mettere in evidenza che "ogni impegno è stato curato e seguito con attenzione e scrupolo, un lavoro di squadra veramente impeccabile. Ringrazio pertanto tutti i musicisti, le loro famiglie e l’intero consiglio direttivo che svolge il proprio ruolo in maniera collegiale e sinergica". Gli Amici della Musica sono già in piena attività perché, vome sottolinea l presidente Stefania Cammilletti: "Nel 2025 ci aspettano traguardi importanti e impegnativi, a cominciare dall’VIII Concorso Internazionale di Composizione per Marce che si terrà in giugno. A luglio invece faremo la trasferta in Germania per il 25° anniversario del gemellaggio con Eglfing, a cui stiamo lavorando insieme all’amministrazione comunale. Continuiamo con determinazione e passione a portare alto il nome degli Amici della Musica di Allumiere".

