CERVETERI - Mancano ancora due settimane alla chiusura della stagione balneare 2023 e i problemi di inizio estate continuano a essere presenti. In primis: la pesca in spiaggia, da parte dei pescatori amatoriali negli orari non consentiti e soprattutto l'abbandono di rifiuti in generale ma più in particolare di ami e lenze. Questa volta la denuncia arriva dalla spiaggia di Campo di Mare. «Nel giro di 10 minuti ce ne siamo trovati 2 sotto i piedi. E vicino alle postazioni dei pescatori infiniti mozziconi. Perché l'essere umano è così?», si chiede Monica. A farle da eco tantissimi cittadini stanchi di ritrovarsi davanti a cumuli di rifiuti anche pericolosi non solo per gli essere umani ma anche per gli amici a quattro zampe. «Il mio cane - racconta Daniela - ne ha ingoiato uno. Siamo dovuti andare in una clinica per fare radiografia e successivamente gastroscopia per eliminarlo. Ringrazio tutti questi pescatori che buttano a terra fili, ami, scatolette bianche che contengono i vermi. Portatevi un sacchetto e buttateli dentro. Potete far morire un animale o ferire qualcuno». Da ordinanza sindacale va ricordato, inoltre che la balneazione sarà garantita fino al 30 settembre almeno, dalle 9 alle 19. Fino a quella data, tra le varie cose, è vietato "pescare con qualsiasi tipo di attrezzo, nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione".

