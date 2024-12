CERVETERI - Ha preso il via in questi giorni un nuovo ciclo di trattamento di cura, manutenzione straordinaria e prevenzione contro la cocciniglia dei pini appartenenti al patrimonio arboreo comunale. L’intervento, curato dalla Multiservizi Caerite in sinergia con il Comune, interesserà 92 pini presenti in tutto il territorio. Nella prima fase sono state trattate le alberature del centro, dal Parco della Legnara, al Parco della Rimembranza. I tecnici della ditta incaricata si sposteranno a Marina di Cerveteri. «Si tratta di un intervento di manutenzione e prevenzione estremamente importante per la tutela del patrimonio arboreo della nostra città - dichiara Francesca Appetiti, assessore alla Sostenibilità Ambientale - un intervento, quello contro la cocciniglia, uno degli insetti più dannosi in natura per l'agricoltura, già lo avevamo realizzato nel 2022, mirato proprio alla salvaguardia di una tipologia di alberatura, come quella dei pini, di cui Cerveteri conta oltre 500 esemplari. Quella utilizzata, è una tecnica endoterapica che consiste in un’iniezione di prodotto al fusto della pianta che riesce a combattere il parassita e altri generi di insetti». L’obiettivo è quello di riuscire a garantire una copertura di due anni alle alberature per poi tornare in azione non prima del 2026. «In ogni caso - prosegue Francesca Appetiti - come in ogni ambito è fondamentale la collaborazione da parte di tutti, in particolar modo dei privati che al loro interno vedono la presenza di pini. Così come disposto nell'ordinanza sindacale, sono infatti invitati a manutenere regolarmente le alberature di loro proprietà. Solamente in questo modo, potremo garantire il benessere di tutto il patrimonio arboreo cittadino».

©RIPRODUZIONE RISERVATA