«Don Remo Giardini, da 37 anni parroco di Gallese è ritornato al Padre. Un sacerdote dal cuore di Dio, amato e rispettato da tutta la comunità di Gallese. Don Remo per molti anni è stato assistente diocesano dell’Unitalsi e attualmente era delegato del vescovo per il tempo libero, sport e turismo. Causa una grave malattia la quale ha indebolito il suo pur forte fisico, per cui ha avuto un infarto e di conseguenza una delicatissima operazione al cuore che lo ha portato alla sua scomparsa, lasciando la cittadina di Gallese e la diocesi tutta attonita e costernata per questa tragica notizia». Così, in una nota, la diocesi di Civita Castellana. «Oltre al buon Pastore che amava il suo gregge, don Remo è stato un valido collaboratore della pagina diocesana di “Avvenire-Lazio7” che ha arricchito con i suoi scritti sul “pellegrinaggio come icona di una chiesa sinodale”. Essendo custode del santuario di San Famiano patrono di Gallese, così scriveva l’11 giugno 2023: “Papa Francesco ci chiede di parlare il linguaggio della gente desiderosa di camminare insieme verso la costruzione della fraternità universale. Sarà importante che il pellegrino, susciti domande significative e s’intrattenga con quella comunità che sente ormai il bisogno urgente di abbattere i muri della indifferenza e costruire ponti di salvezza e di vita buona. La chiesa in questo cammino sinodale non cerca nuove strade, ma di continuare il cammino, con nuove motivazioni, sulla via segnata da Cristo, presente nei luoghi più remoti”. Don Remo Giardini era nato a Orte il 30 agosto 1951 e ordinato sacerdote il 3 luglio 1977 e dal 1986 era parroco della concattedrale di Santa Maria Assunta. Per circa quarant’anni ha insegnato religione cattolica nelle scuole medie e superiori. O Dio, che dai la giusta ricompensa ai tuoi servi, guarda con bontà il fratello Remo, che ha esercitato generosamente il ministero di presbitero, rendilo partecipe della liturgia del cielo e contempli ora la tua bellezza, illuminato per sempre dalla vera luce che ha in te la sorgente inesauribile. La data dei funerali verrà comunicata appena possibile. “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà: chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno”. (Gv 11, 25-26)», conclude la diocesi.