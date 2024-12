FIUMICINO -Un Natale all’insegna della solidarietà: s`i svolgerà domenica 22 dicembre, presso il parco della Liburna, la prima edizione della festa dell’associazionismo eco-equo e Solidale “Altro Natale”.

Un evento, organizzato da APS SAIFO in collaborazione con la LIPU Delegazione di Ostia e patrocinata dal Comune di Fiumicino, per celebrare un Natale più consapevole e promuovere i valori di solidarietà, sostenibilità e rispetto per l’ambiente.

Nel corso della giornata verranno offerti incontri, laboratori e attività per tutta la famiglia. Un’occasione di incontro che precede le festività natalizie.

Prevista la presenza dell’assessore alla tutela degli animali, Monica Picca e dell’assessore all’Ambiente, Stefano Costa.