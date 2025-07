CERVETERI – Ora è vera emergenza. L’ultimo incendio di domenica, a Valcanneto, ha fatto suonare nuovamente un campanello di allarme. E da aggiungere ci sono anche gli altri due esplosi sabato in via Furbara Sasso e in via Monte li Pozzi, domati per fortuna da protezione civile comunale e vigili del fuoco. Come se non bastasse l’allarme lanciato dalla sindaca una settimana fa. Elena Gubetti è tornata alla carica in queste ore. «Un’altra giornata di lavoro per il gruppo comunale di Protezione Civile della nostra città – ha detto -, ma soprattutto un’altra giornata di grave ed inaccettabile rischio per il territorio, causato dall’incuranza dei terreni privati e dal mancato rispetto da parte dei proprietari dell’ordinanza con la quale si impone loro la pulizia degli stessi. A Valcanneto si sono propagate le fiamme proprio a ridosso delle abitazioni». Il comune etrusco ha accertato la causa. «In questo caso parliamo di fuochi accesi da privati all’interno dei loro terreni – accusa sempre Gubetti - e a tal proposito ho immediatamente dato ordine alla nostra Polizia Locale di avviare delle indagini e a sanzionare senza indugio alcuno i responsabili e i proprietari interessati. Solamente la prontezza di intervento della protezione civile, dei vigili del fuoco di Cerveteri e degli altri soccorritori, ha scongiurato il peggio». Le fiamme si sono propagate in via dei Casaletti, in un’area adiacente via dei Pascolari, quest’ultima appartenente al comune di Fiumicino. «In tema di prevenzione incendi - prosegue il primo cittadino - ricordo che come ogni anno, anche quest'anno ho firmato l'ordinanza per la manutenzione del verde privato, per la pulizia dei terreni da erbe infestanti e rovi. Il provvedimento numero 15 del 2025, ordina ai proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo di edifici del centro abitato o di aree appartenenti a qualunque categoria d’uso di provvedere alla pulizia e al mantenimento della stessa, intervenendo con taglio ed estirpazione delle erbacce, alla rimozione di rifiuti e rovi».

