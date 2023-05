CERVETERI – Questioni di abusivismo e, di fatto, di situazioni mai sanate prima. La Capitaneria di porto non ha minimamente intenzione di mollare la presa su Campo di Mare, frazione cerveterana, e sta proseguendo il giro degli stabilimenti balneari, dopo le due azioni forti nei confronti di Ezio alla Torretta e Renzi dove sono state chiuse le parti commerciali e quindi non sono utilizzabili il bar e il ristorante mentre ombrelloni e lettini si potranno affittare regolarmente. Notifiche per altro già convalidate anche dal gip di Civitavecchia. Altri controlli sono scattati in questi giorni. Il primo all’interno dell’Ocean Surf ma in questo caso non è emersa alcuna anomalia. Il secondo invece al Six Beach e i marinai, sempre in collaborazione con gli agenti della Polizia municipale di Cerveteri, hanno messo i sigilli ad un manufatto di legno oltre ad ordinare ai gestori di rimuovere la tettoia entro 15 giorni in virtù degli articoli 54 e 1161 relativi al codice della navigazione e che sono legati agli abusi sull’area demaniale.

Prossimi accertamenti al Lemon Beach e Quadrifoglio ma a cominciare dalla prossima settimana e non sono da escludere anche delle “visite” in municipio dove sotto lo scanner potrebbe finirci il piano di utilizzo dell’arenile approvato dall’amministrazione comunale. Un’estate decisamente complicata questa per la categoria e analoghi sopralluoghi potrebbero partire presto anche nella vicina Ladispoli.

