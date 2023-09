LADISPOLI – Via altri pini de “Il sorpasso”. L’altra mattina i tecnici incaricati dall’Anas ne hanno sradicati altri tre sulla via Aurelia, dopo il primo rimosso la scorsa settimana.

Prosegue senza sosta l’abbattimento degli alberi, almeno 16 quelli reputati «pericolosi» in seguito alla relazione di un agronomo incaricato dalla stessa società. Disagi anche ieri mattina per gli automobilisti di passaggio visto che si transitava a senso unico nell’area dove erano entrati in azione gli operai. Tutto si è svolto comunque in sicurezza.

Sono previsti ulteriori tagli nei prossimi giorni. Non c’è stato nulla da fare insomma per le povere piante aggredite negli scorsi anni dai piromani che hanno appiccato gli incendi. Roghi che purtroppo hanno minato i tronchi rendendo gli stessi alberi non più stabili. A nulla sono valse le richieste di associazioni ambientaliste e residenti nostalgici di salvaguardare il patrimonio arboreo, non soltanto perché ormai celebre per essere finito nelle riprese del film di Dino Risi, quanto perché i ladispolani ci sono affezionati. Ma tra fiamme e parassiti ora il loro futuro è sempre più a rischio.

Pini a parte, gli abitanti invocano anche un intervento di pulizia sempre dell’Anas per le sterpaglie a bordo carreggiata in prossimità del cavalcavia in entrambe le direzioni. Effettivamente il degrado continua ad avanzare.

