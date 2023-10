LADISPOLI – Operai e mezzi meccanici schierati nuovamente sulla via Aurelia ieri mattina per abbattere gli altri pini giudicati pericolanti da un perito incaricato dall’Anas. Si sono formate inevitabili code sia verso Roma che in direzione Civitavecchia. Lo sradicamento degli alberi è avvenuto in prossimità di Osteria Nuova, vicino all’ingresso per la frazione dei Monteroni. Era accaduto già il mese scorso. Queste piante, celebri per essere finite sullo sfondo del film “Il sorpasso” di Dino Risi a cui i ladispolani sono tanto affezionati, erano state aggredite dagli incendi e perciò ritenute instabili da un agronomo. In tutto sono almeno 16 i pini che non esisteranno più. I cantieri sono quasi terminati, l’Anas provvederà ancora a rimuovere le alberature considerate a rischio.

A nulla è valso il tentativo dell’opposizione politica di Ladispoli di bloccare gli interventi. I consiglieri avevano deciso di scrivere alla Soprintendenza dell'Etruria Meridionale per sollevare dubbi e perplessità anche sull'iter che si sta eseguendo a cominciare dalla relazione tecnica a cui si fa riferimento. A sollevare il caso gli esponenti del Pd Crescenzo Paliotta e Silvia Marongiu ma anche i civici Fabio Paparella, Gianfranco Marcucci, Alessio Pascucci, Daniela Ciarlantini, Amelia Mollica Graziano, Roberto Garau. Alla luce di questa situazione, i consiglieri avevano chiesto di ricevere copia della documentazione mancante. Gli abbattimenti dei pini però proseguono senza sosta.

