LADISPOLI – Altre auto abbandonate sono state rimosse in città dai carabinieri della stazione locale. I militari sono intervenuti nel quartiere residenziale Caere Vetus per far portare via col carroattrezzi una Fiat 500 e un suv Dahiatsu che i rispettivi proprietari ormai avevano lasciato in mezzo alla strada da oltre un anno per evitare magari di pagare lo smaltimento negli appositi centri autorizzati. Entrambe erano sprovviste di copertura assicurativa Rca. Tutte e due le macchine erano considerate di fatto rifiuti speciali e per smaltirli bisogna seguire una determinata procedura che non prevede di certo l’abbandono all’esterno. Tutto ciò infatti costituisce anche un pericolo perché crescono erbe e sterpaglie in prossimità delle utilitarie: una potenziale minaccia in caso di incendi. Sempre i carabinieri ladispolani ne avevano rimosse altre due al Miami nel mese di dicembre.

