FIUMICINO - La Polizia Stradale ha confermato che anche nel weekend del 26 e 27 aprile il tratto dell’autostrada A12 Roma-Civitavecchia sarà sorvegliato speciale. In particolare, il rilevamento della velocità verrà effettuato in prossimità dell’area di servizio “Arrone”, dove verranno impiegate le apparecchiature mobili previste dal piano settimanale di controllo. Il messaggio rivolto agli automobilisti è chiaro: rispettare i limiti imposti dal Codice della strada non è solo un dovere civico, ma una questione di sicurezza personale e collettiva. Le tratte autostradali come la A12, spesso percorse a velocità sostenuta, sono tra le più sog ette a incidenti, soprattutto nei giorni festivi o di rientro. I controlli – precisano dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – non hanno carattere punitivo, ma preventivo. La pubblicazione preventiva delle tratte interessate ai controlli ha proprio lo scopo di invitare alla prudenza chi si mette al volante. Il tratto romano dell’A12, soprattutto in direzione mare, rappresenta un nodo strategico per il traffico del fine settimana, e proprio per questo sarà sorvegliato con particolare attenzione. Il posizionamento degli strumenti di rilevamento è stato scelto tenendo conto dei punti più critici in termini di incidentalità e traffico. Nel dettaglio, le pattuglie della Stradale saranno attive con radar mobili capaci di monitorare i veicoli in entrambe le direzioni di marcia.