ALLUMIERE - Torna anche quest’anno ad Allumiere uno degli appuntamenti natalizi più originali e significativi del territorio: “Rifiuthon – La marcia dei Babbo Natale verdi”, l’iniziativa promossa da Aics Ambiente che unisce spirito natalizio, partecipazione civica e impegno concreto per l’ambiente. L’appuntamento è fissato per domenica 22 dicembre alle ore 10.30, con ritrovo in piazza della Repubblica, cuore pulsante del paese, da cui prenderà il via una marcia simbolica e operativa allo stesso tempo.

Protagonisti saranno cittadini, famiglie, bambini e volontari, tutti accomunati da un messaggio chiaro: il rispetto dell’ambiente passa dai gesti quotidiani e dalla responsabilità collettiva. La “marcia dei Babbo Natale verdi” invita i partecipanti a scendere in piazza con divisa, pinza e spirito di collaborazione, trasformando una passeggiata natalizia in un’azione concreta di raccolta dei rifiuti e sensibilizzazione ambientale.

Un modo originale per vivere il Natale non solo come festa, ma anche come occasione di riflessione sul futuro del pianeta e sulla necessità di adottare comportamenti più sostenibili.

Elemento simbolico dell’iniziativa è anche la lettera con un messaggio di cambiamento, che accompagna la marcia: un richiamo diretto, semplice ma potente, rivolto a grandi e piccoli, per ricordare che la tutela dell’ambiente non è un compito riservato a pochi, ma una responsabilità che riguarda tutti.

Un messaggio che, come una lettera di Natale, parla di speranza, impegno e possibilità di costruire un domani migliore partendo dalle scelte di oggi.

L’iniziativa, ormai diventata un appuntamento atteso, conferma la capacità della giunta Landi, del delegato all’Ambiente Carlo Cammilletti e di AICS Ambiente di coniugare educazione ambientale, volontariato e coinvolgimento del territorio, utilizzando un linguaggio accessibile e inclusivo, capace di avvicinare anche i più giovani ai temi della sostenibilità e del rispetto degli spazi comuni.“Rifiuthon – La marcia dei Babbo Natale verdi” non è solo un evento, ma un vero e proprio invito all’azione, che trasforma la magia del Natale in un gesto concreto di cura verso l’ambiente e la comunità.

Un’occasione per stare insieme, fare del bene e ricordare che ogni piccolo gesto, se condiviso, può diventare un grande cambiamento. L’invito è aperto a tutti: non mancate. Piazza della Repubblica vi aspetta per un Natale più verde, consapevole e partecipato.

