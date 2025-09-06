ALLUMIERE - Allumiere si prepara a una serata all’insegna delle tradizioni e del senso di appartenenza. Sabato 6 settembre, alle 23:00, sarà proiettato il video ufficiale del 59° Palio delle Contrade, offrendo a tutti gli appassionati l’occasione di rivivere i momenti più intensi e spettacolari della storica competizione.

Il meraviglioso video è realizzato dalla MirrorMedia Art di Luigi Sestili con Fabrizio Antonacci. I due professionisti hanno fatto un grande lavoro sia prima del Palio, nella Notte del Cencio, durante la Provaccia e durante la lunga giornata del Palio fino alla festa con tanto di fuochi d’artificio della Contrada Burò che ha vinto l’edizione 2025 del Palio delle Contrade. L’evento, molto atteso dalla comunità e dai contradaioli, rappresenta un’occasione unica per immergersi nel folklore locale e respirare ancora una volta l’atmosfera carica di passione che accompagna ogni edizione del Palio.

Durante la proiezione sarà possibile ripercorrere i passaggi salienti della corsa, le strategie, le sfide e le emozioni che hanno condotto alla vittoria della contrada trionfatrice. Un appuntamento che va oltre la semplice rievocazione sportiva: la proiezione sarà infatti un viaggio nella memoria collettiva di Allumiere, permettendo di ammirare i costumi storici e di rivivere il coinvolgimento del pubblico che, anno dopo anno, anima le vie e le piazze del paese durante questa manifestazione simbolo.

Il Palio delle Contrade non è solo una gara, ma un patrimonio di identità e tradizione che unisce le sei contrade di Allumiere in una sfida che affonda le sue radici nella storia. La proiezione del video sarà quindi un momento di condivisione, un’occasione per riaffermare i legami tra passato e presente, e per celebrare l’orgoglio di un’intera comunità. L’invito è rivolto a tutti: appassionati, curiosi e turisti avranno la possibilità di rivivere la magia del Palio, lasciandosi trasportare dall’energia, dall’entusiasmo e dalla passione che rendono questa manifestazione unica nel suo genere. La visione di questo imperdibile e meraviglioso video in piazza è un appuntamento da non perdere per chi ama le tradizioni e desidera scoprire l’anima autentica di Allumiere.

