ALLUMIERE - La comunità di Allumiere ancora una volta è scesa in piazza per la Giornata Internazionale della Donna.

La manifestazione, anche quest’anno, è stata pensata come un progetto collettivo, dove hanno preso parte tante e tanti per ricordare il ruolo fondamentale che le 21 Madri Costituenti hanno avuto nella scrittura della Costituzione e nella storia per il raggiungimento di alcuni diritti che, ricordiamo, non sono per sempre, ma è necessario difenderli, sempre e dovunque.

Il momento più emozionante è stato certamente il corteo: “In marcia con le 21 Madri Costituenti”, aperto dalle striscione di “Se non ora, quando?”, portato da alcune militanti del movimento, seguite da tante e tanti alunni della SSIG e della scuola Primaria di Allumiere. A seguire tanti manifesti, con immagini e frasi che hanno celebrato le 21 Madri, tutti lavori ispirati al testo “Libere e sovrane” di Micol Cossali, Giulia Mirandola, Mara Rossi, Novella Volani, Illustrazioni di Michela Nanut, Settenove ed, che qualche anno fa aveva partecipato al Premio Letterario Allumiere “Femminile, plurale.”

Il ritmo coinvolgente è stato scandito dalle percussioni dell’Ass. Amici della Musica. In piazza un’esplosione con il flash mob guidato dalle scuole di danza Dance World e New Dance Evolution Center, a cui si sono uniti bambine e bambini, ragazze e ragazzi della scuola Primaria e SSIG. "Quest’anno - spiegano dallo Snoq Allumiere - abbiamo scelto “One Billion Rising”, il flash mob internazionale ideato dalla drammaturga e attivista femminista Eve Ensler sulle note di Break the chain “spezza le catene”. La campagna One Billion Rising invita a levarsi e insorgere contro la violenza con l’atto liberatorio della danza". Ad accogliere il corteo in piazza le due giovani militanti del movimento Marta Cirilli e Nicol Frezza che hanno voluto ricordare “Come nel 1977 venne proclamata la Giornata internazionale della Donna per i suoi diritti e per la pace e ancora oggi purtroppo ci troviamo in un mondo in guerra". A seguire hanno ricordato come è nato “Se Non Ora, Quando? Allumiere”: "Tredici anni di attività nel campo delle pari opportunità e della difesa dei diritti". Molto toccanti gli interventi delle educatrici e responsabili del "Progetto Coccinella" che hanno fatto commuovere l’interna piazza.

A seguire sono stati protagonisti i bambini e le bambine della classe VA della scuola Primaria che hanno letto alcuni pensieri sulle Madri Costituenti e poi i ragazzi della scuola Secondaria con letture, riflessioni e lavori grafici realizzati grazie al lavoro della docente Silvia Lucidi. La parola, quindi, è stata poi data all’Associazione Poetica di Allumiere che ha aperto con le composizioni in musica di Angela e Anna Sgamma dedicati alle Madri Costituenti e poi i poeti hanno recitato alcune ottave composte in forma laboratoriale e collettiva sul tema. A chiusura il Sindaco Luigi Landi ha affermato: “Abbiamo vissuto un 8 marzo di festa e di riflessioni che ha visto la partecipazione di tante associazioni e cittadini spinti dalla volontà di far crescere la cultura della libertà, del rispetto dei diritti umani e delle pari opportunità. Ringrazio lo Snoq e la delegata alle Pari Opportunità Alessia Brancaleoni per aver organizzato questa intensa giornata che ha visto come protagonista tutta la comunità di Allumiere”. Ai bambini è stata poi offerta una merenda offerta dal Comune di Allumiere.

"La seconda parte della giornata si è svolta presso il Centro Sociale Anziani, che ringraziamo per l’ospitalità, dove, abbiamo assistito alla proiezione di un filmato - proseguono le attiviste dello Snoq di Allumiere - come “Se Non Ora Quando?” ringraziamo l’amministrazione comunale, l’ufficio cultura e la delegata Alessia Brancaleoni per aver con noi voluto riproporre questo 8 marzo in piazza, una manifestazione che si conferma davvero emozionante, ma anche molto impegnativo nella fase organizzativa. Ringraziamo lo SPI-CGIL per aver patrocinato l’evento e per la partecipazione. Ringraziamo tutte le associazioni per aver accolto la proposta e aver reso, ognuno per propria competenza, questa giornata straordinariamente significativa. Ringraziamo la D.S. professoressa Laura Somma, tutte le docenti e gli alunni per aver partecipato attivamente, perché è soprattutto alle nuove generazione che ci rivolgiamo, cercando di fornire loro modelli di “lotta” positivi. Dedichiamo a loro questa giornata, è, infatti, importante che i ragazzi e le ragazze, le bambine e i bambini possano comprendere quanto sia potente l’agire comune, per dare voce alle proprie idee e alle proprie posizioni. Come abbiamo gridato insieme “siamo luna che muove le maree, cambieremo il mondo con le nostre idee”. Ringraziamo, inoltre, Massimo Leoni per averci sostenuto come tecnico audio, le volontarie e i volontari della Protezione Civile, i carabinieri, e le vigilesse per il coordinamento". Alessia Brancaleoni, Delegata Pari Opportunità di Allumiere commenta così: "Nelle giornate del 25 Novembre e dell' 8 Marzo la sinergia che si instaura con il movimento di Snoq e l'amministrazione comunale riesce a dare dei risultati ad effetto domino, perché si coinvolgono più elementi e si ottengono sempre giornate ricche di spunti di riflessione. Venerdì abbiamo assistito ad una manifestazione per le vie del nostre Paese, dove le Nostre 21 Madri Costituenti hanno sfilato accompagnate dal movimento di Snoq, dall'Apa, dai bambini, dalle bambine della Scuola Primaria, dai ragazzi e ragazze della scuola Secondaria, dai tamburi della Scuola di Musica, le scuole di danza: Danza Dance Word e New Dance Evolution Center, dall'associazione il Ponte. In un clima coinvolgente abbiamo vissuto un bel momento comunitario, con l'obiettivo di tenere viva la memoria e anche l'idea di poter piantare dei piccoli semi di memoria nelle future generazioni. Non è mancata anche la nostra solidarietà al Popolo Palestinese con la scritta "Cessate il Fuoco". In questi due anni di amministrazione sono sempre più convinta che se riusciamo ad essere presenti nelle nostre piazze riusciremo a lasciare esempi da seguire".

