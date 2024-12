ALLUMIERE - "In arrivo un'esplosione di eventi ad Allumiere partendo da Sentieri Fioriti (in programma il prossimo 14 aprile), passando da Asinitaly fino all'evento clou della stagione 2024, ossia a 58^ edizione del Palio delle Contrade che si terrà il 25 Agosto 2024”.

Queste in sunto le parole del sindaco di Allumiere Luigi Landi e della maggioranza che giovedì pomeriggio hanno presentato ufficialmente il calendario degli eventi che si susseguiranno nei prossimi mesi nel paese collinare promosso appunto dal Comune di Allumiere in collaborazione con le associazioni locali.

A fare da aprifila degli eventi ci saranno "Sentieri Fioriti" e la "Primavera Musicale" seguiti da molte presentazioni di libri di vari autori, tra cui il giornalista Sandro Medici, intrecciati agli eventi promossi dal museo di Allumiere (MAK). Tra le novità di quest'anno la “Sagra del Pallone” voluta dall’ U.S. Allumiere, nonchè il Giro della Botte a cura dell'associazione podistica “L’Airone” dei Monti della Tolfa. "Per poi avere una vera e propria esplosione alle porte dell’estate - ha spiegato il sindaco Luigi Landi - la finale Opes della ASV Allumiere, la passeggiata commemorativa della resistenza e di Giacomo Matteotti, la Festa della Musica, la seconda e riuscitissima edizione di Asinitaly, che porterà grandissime novità, le conferenze e la finale del Premio Femminile Plurale, l’evento sportivo dell’A.S.D. Kinesis Lab, i saggi delle scuole di danza, le sagre delle sei Contrade, “All’Ombra del Camberale” dell’A.P.A., il Concerto dell’Orchestra Belga, la Notte del Cencio , lo Street Food e tanti eventi sportivi (come le due preziose corse ciclistiche) artistici (tra cui il Festival delle Arti) e folkloristici che sfoceranno nei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie". Il primo cittadino insieme ai consiglieri e delegati hanno poi

“Le energie sono concentrate molto sull’edizione di questo Palio che verrà disputato il 25 Agosto”, tuonano dal Palazzo Comunale, crediamo che ogni anno questo evento diventi il fulcro concentrante dell’estate laziale ed è nostra intenzione tenere alta l’attenzione creatasi su di esso, stiamo studiando alcune novità che proveremo a portare per le prossime edizioni”.

Piena soddisfazione per il consigliere Delegato al Turismo Duccio Galimberti e per la Delegata alla Cultura Francesca Scarin: “E’ stato il lavoro a sei mani col sindaco Luigi Landi a permetterci di delineare tempestivamente un calendario estivo degno di nota, unico in tutto il litorale laziale, nonostante Allumiere sia un piccolo borgo. Siamo certi che le attività e le novità proposte quest’anno faranno raggiungere ottimi picchi di turisti nella nostra comunità, tutto questo grazie alle associazioni ed a tutti i volontari che ogni anno aggiungono risorse ed energie facendo accrescere a dismisura il potenziale del nostro paese. Ovviamente il calendario è soggetto a modifiche, nella speranza di aggiungere altro agli eventi che caratterizzeranno Allumiere da Aprile a Settembre 2024, con la prontezza di studiare nuove formule e nuove situazioni da proporre alla cittadinanza ed a tutti coloro che vorranno visitare il nostro borgo. L’invito è quello di seguire le pagine istituzionali per i dettagli ed approfondimenti dei singoli eventi ma soprattutto quello di vivere Allumiere in quella che si prospetta essere una stagione meravigliosa!”.

I dettagli usciranno anche sui canali Facebook del Comune di Allumiere.

