ALLUMIERE - Una mattinata davvero emozionante è stata quella che si è vissuta eccezionalmente ieri mattina ad Allumiere con l'atterraggio al cardiopalma dei paracadutisti in piazza della Repubblica. La giunta Landi ieri ha voluto onorare la memoria del capitano dei paracadutisti Fabio Taranta che perse la vita durante le fasi di atterraggio dopo un lancio col paracadute. Fabio con la sua vita esemplare è stato e resta per tutti un grande esempio, per questo era giusto onorarlo nel modo migliore. La giornata di ricordo del Capitano Fabio Taranta è iniziata con una messa solenne celebrata da Don Roberto nella parrocchia di Allumiere, alla quale hanno partecipato il sindaco Landi, altri membri dell'amministrazione comunale, tantissimi rappresentanti dei militari e delle forze dell'ordine, il deputato Alessandro Battilocchio e vari amministratori del territorio.

Durante la celebrazione è stata letta la 'preghiera del paracadutista' e poi è intervenuta l'architetta Maria Luisa Taranta, cugina del Capitano Fabio Taranta, la quale ha ricordato la figura di quest'uomo eccezionale scomparso troppo prematuramente e che hs lasciato un segno indelebile. Al termine della celebrazione il gruppo si è spostato in piazza e qui lo speaker Luca Grossi ha narrato via via le varie le varie fasi dell'atterraggio dei paracadutisti in piazza raccogliendo anche le loro interviste. Grazie all'impegno del comune di Allumiere che ha fortemente voluto i paracadutisti nel comune collinare il Centro Addestramento della Brigata Folgore ha eseguito un aviolancio dimostrativo con la tecnica della caduta libera degli atleti, che si sono lanciati dall'aeromobile nh-90 dell'Aviazione Elicotteri Operazioni Speciali. A bordo era presente una squadra composta da due eccellenti atleti paracadutisti: il sergente Fabrizio Mangia e il sergente Fabio Filippini, entrambi atleti di punta di livello internazionale con più di 5000 lanci all'attivo. I paracadute usati per questo aviolancio sono stati del tipo a profilo alare utilizzato per la precisione negli atterraggi.