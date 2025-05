ALLUMIERE - Parte oggi ad Allumiere l’attesa e intesa due giorni “Asinitaly”. Alle ore 12 si svolgerà la cerimonia di Gemellaggio tra Proloco di Allumiere e la Proloco Paliano; seguirà alle 13 l’accoglienza delle delegazioni di 10 comuni d’Italia. Dalle 15 passeggiata a passo d’asino e visita guidata al faggeto a cura dell’associazione CountryFood. Alle 16 è invece prevista l’apertura del padiglione dedicato a esemplari faunistici rari a cura dell’associazione Parco Natura Fiocco di neve. Cresce l’attesa per la bellissima “Sfilata del Folklore”che, a partire dalle 17,15 si soderà per le vie de centro del paese partendo da Lago Galimberti con delegazioni istituzionali, la banda musicale “Amici della Musica”, le Contrade di Allumiere, il Gruppo Folk Monte Pátulo, la Compagnia dei Virelai. Sfileranno poi tutti gli esemplari delle varie razze asinine presenti. alle 18 seguiranno i saluti istituzionali e la presentazone delle varie delegazioni. alle 18.15 spettacolo del gruppo folk “La Compagnia I Vileraiore; a seguire, intorno alle 18.45 seguirà lo spettacolo del gruppo folk Monte Patulo e la dimostrazione del metoo etologico con gli asini con Lisa Mabilia di SIFE asino felice. Alle ore 20 sarà presentato il video di promozione turistica realizzato dalla Rete d’Impresa in collaborazione con il Comune di Allumiere e finanziato dalla regione Lazio. Dalle 20.30 si susseguiranno spettacoli musicali via Roma. Domani, invece, la giornata si aprirà alle 9 con la Mostra/vetrina dell’asino di razza “Grigio Viterbese”; alle 10.30 seguirà l’apertura del padiglione dedicato a esemplari faunistici rari a cura dell’associazione Parco Natura Fiocco di neve e alle 12 ci sarà la cCerimonia di presentazione della Giubba D’Italia ai Fantini e il relativo sorteggio per la corsa nell’Aula Nobile di Palazzo Camerale); alle 15.30 si correrà la “Giubba d’Italia”, una avvincente corsa con asino in dirittura lungo viale Garibaldi e alle 19 seguiranno le premiazioni in piazza della Repubblica. Alle 19.45 è prevista la dimostrazione del metodo etologico con gli asini con con Lisa Mabilia di SIFE asino felice. Alle 20 spettacolo musicale su via Roma)e alle 21 tributo alla canzone romana e revival anni 70 con Daniele Minnitti in piazza della Repubblica con l’esposizione di tutte le razze asinine d’Italia riconosciute. Saranno presenti stand enogastronomici, espositori e mercatini artigiani aperti per l’intera manifestazione; per i bambini passeggiata con gli asinelli a cura dell’associazione CountryFood.