ALLUMIERE – In collina l’augurio di speranza per il nuovo anno e l’Epifania vola sulle note di alcuni tra i più famosi brani sacri e della tradizione natalizia nella Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo durante il concerto tenutosi nel pomeriggio del 4 gennaio.

Le voci della soprano Arianna Giuffrida e del tenore Delfo Paone protagoniste del poetico viaggio nella tradizione della musica sacra e dei più celebri brani natalizi, accompagnati al pianoforte dal maestro Davide Dellisanti, hanno risuonato tra le navate della Chiesa principale della Città, edificata nel 1608 dalla nobile famiglia Olgiati.

Sentita la partecipazione del pubblico all’evento che ha riscosso grande successo per la raffinata interpretazione e l’emozione trasmessa.

Tra i canti intonati: “Adeste Fideles” (Accorrete Fedeli), primo brano eseguito, con l’alternanza vocale della soprano e del tenore, il celebre canto natalizio in latino che invita i fedeli ad andare a Betlemme per adorare Gesù; “Santo Natale - Astro del cielo”, “Dolce sentire - Fratello sole e sorella luna”, basato sul Cantico delle creature di San Francesco d’Assisi e “White Christmas”.

A chiosa della manifestazione, i complimenti emozionati del sindaco di Allumiere Luigi Landi ai cantanti per la notevole performance e il pathos trasmesso: “Fare lirica è un qualcosa di straordinario e donare ad una comunità come la nostra questi momenti è ancora più straordinario”; inoltre un sentito ringraziamento al parroco Don Roberto Fiorucci per aver accolto e presenziato con entusiasmo alla manifestazione.

Grande apprezzamento per la soprano Arianna Giuffrida, giovane talento di Canale Monterano, accompagnata dal sindaco della città, Alessandro Bettarelli e dalla famiglia.

Tra i presenti, la sindaca di Tolfa, Stefania Bentivoglio, unitamente ad ospiti del Comune di Civitavecchia e del Comune di Santa Marinella.

«Professionalità e passione»: il sindaco Landi ha sottolineato, inoltre, il valore morale e culturale dell’iniziativa, come l’unione di canto e musica renda spiritualmente più forti e abbellisca tutte le parti del nostro vivere.

Una pagina di alta cultura chiude così gli eventi natalizi di Allumiere e Tolfa.

