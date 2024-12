ALLUMIERE - Ci siamo: oggi ad Allumiere torna, puntuale come ogni anno in questo periodo di festa per la Madonna delle Grazie (patrona della diocesi), quella che per tutti è la "Corsa dell'8 settembre", ossia una corsa di asini montati da fantini che partono dalle gabbie e "in linea" si sfidano a chi taglia prima il traguardo. La corsa si svolgerà, debitamente interrata e transennata, sulla pista in rettilineo lungo via Roma con partenza alle ore 16. Questa manifestazione è promossa dalla Pro Loco e dal comune di Allumiere. Il sindaco Luigi Landi, a proposito di questo evento spiega: "La 'Corsa degli asini in linea' dell'8 settembre è uno degli avvenimenti più importanti della tradizione allumierasca e dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie. Rappresenta anche un momento di ulteriore e sana rivalità tra le nostre contrade che, dopo il Palio delle Contrade, si ritrovano per misurarsi su un'altra pista". Maria Pinardi, attivissima ed efficiente presidente della Pro Loco di Allumiere spiega: "Dopo una settimana dal Palio eccoci qui con il tradizionale appuntamento con la "Corsa in linea degli asini", chiamata appunto “Corsa dell’8 settembre". abbiamo aperto le iscrizioni pochi giirni fa e abbiamo ricevuto tante iscrizioni. Le Contrade, ma anche i privati si sono iscritti. Ricordiamo che a questa corsa sono ammessi anche i privati. Siamo tutti pronti per dar vita a una bella giornata all'insegna della tradizione e della passione allumierasca per gli equidi. L'unica incognita quest' anno potrebbero essere le condizioni meteo che ad oggi non sono favorevoli, ma la macchina organizzativa è in moto per rendere anche questo evento di "fine estate" un successo". In occasione di questa manifestazione è istituto il divieto di sosta su ambo i lati di Largo Fonte Ferrata, dal cancello del parco “Risanamento” fino all’incrocio di piazza F. Turati; su piazza F. Turati dal civico 23 al civico 29; su via Fonte Ferrata dal civico 2 al civico 6 (ambo i lati), dalle ore 13,00 alle ore 21. È poi istituto il divieto di sosta su tutta via Roma dalle ore 7 alle ore 21. È inoltre istituto il divieto di transito, come da segnaletica su parte di viale Garibaldi, su parte di piazza Turati, su via Roma e su parte di piazza della Repubblica dalle ore 13 alle ore 21. Vige poi in questa giornata l’ordinanza di divieto di vendita di bevande in vetro e lattina. In occasione della corsa dei somari in linea su: piazza della Repubblica, piazza Turati e cia Roma sarà interrotto il traffico veicolare dalle ore 13 alle ore 21. Tutti i pullman dovranno transitare sulla strada provinciale Braccianese ed effettuare le fermatevi bivio de "La Croce" e al bivio Sant'Antonio.

