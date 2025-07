ALLUMIERE - Il Comune di Allumiere rende noto che sono ufficialmente aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2025/2026. I genitori interessati possono presentare richiesta entro e non oltre le ore 12.00 del 7 agosto 2025. Tutte le informazioni dettagliate relative alle modalità, ai tempi e alla modulistica necessaria sono disponibili sul sito istituzionale del Comune, nella sezione dedicata alla notizia, accessibile all’indirizzo www.comune.allumiere.rm.it. Per poter accedere al servizio, è necessario effettuare un pagamento di acconto pari a 80 euro, da allegare obbligatoriamente alla domanda. Il saldo, anch’esso di 80 euro, dovrà invece essere versato entro il 30 novembre 2025. Il servizio è gratuito solo nei casi di disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992. I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA, accessibile dal sito del Comune, selezionando la voce “pagamento spontaneo”, quindi “trasporto scolastico”, compilando i campi richiesti e procedendo con la modalità di pagamento preferita. Una volta effettuato il pagamento dell’acconto, i genitori dovranno compilare la domanda di iscrizione per ogni singolo alunno, facendo attenzione a completare tutti i campi previsti nei modelli forniti, a firmare dove richiesto e ad allegare la documentazione necessaria, comprensiva della ricevuta di pagamento. Le richieste dovranno essere inviate via posta elettronica ordinaria o certificata all’indirizzo comuneallumiere@pec.it, specificando nell’oggetto “Trasporto scolastico 2025-2026 – Nome e Cognome dell’alunno/a”, oppure presentate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune durante gli orari di apertura. È fondamentale, al momento della compilazione, indicare con precisione un numero telefonico e un indirizzo mail valido, poiché in caso di incompletezza o irregolarità della documentazione, gli uffici comunali potranno contattare tempestivamente le famiglie e garantire il corretto completamento della procedura. In assenza di recapiti, non sarà possibile sanare eventuali mancanze e l’alunno o l’alunna potrebbe non risultare correttamente iscritto o iscritta. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali al numero 0766 96010 interno 233 o all’Ufficio Cultura al numero 0766 96010 interno 234.