SANTA MARINELLA - L’ex consigliere comunale di minoranza Roberto Angeletti, non condivide l'ottimismo dell'avvocato Tidei in merito al parere positivo del Tar che ha dato ragione al Comune sulla realizzazione dei cento alloggi di edilizia agevolata in programma a Santa Severa.

"L’ex Sindaco Pietro Tidei non può e non deve esprimersi come se il Comune avesse già vinto davanti al Tar - spiega Angeletti - È necessario fare chiarezza e dire la verità ai cittadini di Santa Marinella e di Santa Severa: il Tribunale amministrativo regionale non ha deciso nel merito, ma si è limitato ad accogliere l’istanza cautelare, fissando l’udienza di discussione ad aprile prossimo, come chiaramente indicato nell’ordinanza. Questo significa una cosa molto semplice, la partita è tutta aperta e il giudizio vero deve ancora iniziare».

«Parlare oggi di vittoria del Comune è fuorviante e scorretto, oltre che politicamente strumentale – sottolinea Angeletti - Tidei sta raccontando baggianate, cercando di far credere lucciole per lanterne ai cittadini, come se il Tar avesse dato ragione piena all’amministrazione. Nulla di più falso. Il Tar ha solo ritenuto opportuno andare rapidamente al merito, senza anticipare alcun esito favorevole. Sulla questione delle case a canone calmierato e del Piano di Zona di Santa Severa servirebbero serietà, trasparenza e rispetto per i residenti, non proclami propagandistici e autocelebrazioni premature. I cittadini meritano informazioni corrette, non narrazioni costruite ad arte per coprire le incertezze di un procedimento ancora tutto da definire. La verità è una sola, ad aprile si discuterà il merito, e solo allora si saprà davvero chi ha ragione".

