SANTA MARINELLA – Allerta arancione della Protezione civile per la giornata di domani . Dopo aver preso visione dei bollettini meteo, il Comune di Santa Marinella ha disposto per ogni possibile emergenza l’attivazione del Coc il Centro operativo comunale.

«Colgo l’occasione - afferma il vice sindaco Andrea Amanati - per invitare tutti i cittadini a prestare la massima attenzione ma è anche in arrivo una importante novità poiché Santa Marinella avrà a giorni una nuova sede funzionale e strategica per il Coc. Per garantire piena efficienza ed operatività in caso di emergenza a tutti i componenti delle forze dell’ordine, delle associazioni di protezione civile e soccorso sanitario che fanno capo al Coc presieduto dal sindaco, avranno a disposizione i locali posti all’ ultimo piano della sede Municipale di via Cicerone.

“La decisione- spiega il vicesindaco Andrea Amanati - è stata presa dando seguito a quanto inserito nel nuovo Piano di Emergenza comunale. L’appartamento oltre ad essere giù presente all’interno della sede comunale, possiede tutti i requisiti per essere una vera e propria centrale operativa, dispone di un ponte radio e permette una visione panoramica praticamente di tutto il comprensorio, oltre ad essere ubicato in un luogo facilmente raggiungibile da tutte le altre parti della città. Proprio in questi giorni dove con l’arrivo della stagione autunnale possono riproporsi situazioni di massima allerta - abbiamo ritenuto di dover adottare tutte le misure necessarie per garantire al massimo la sicurezza della popolazione, monitorare il territorio e assicurare, in caso di emergenza .una immediata attivazione del centro operativo comunale, l’unico in grado di impartire ordini, coordinare gli interventi anche di soccorso. Dotare il Comune di una sede operativa del Coc è però solo il primo passo verso un più ampio progetto di ottimizzazione del servizio di protezione civile del nostro territorio. Allo stesso tempo abbiamo autorizzato e concesso in comodato d’suo gratuito, per i continuativi interventi svolti dai volontari , una porzione del terreno di via dalle Colonie, presso l’ex Cantinone al Nucleo di Protezione civile dei sommozzatori di Santa Marinella. L’area servirà solo come base di appoggio per tutti i mezzi e le attrezzature di protezione civile che in tal modo potranno essere utilizzate per gli interventi che si dovessero rendere necessari soprattutto in questi mesi in cui si possono verificare eventi atmosferici avversi».

Anche il sindaco Tidei ha promosso e condiviso l’iniziativa che permetterà al Coc di essere ancor più efficiente ed offrire interventi mirati e tempestivi. “Seguiranno nei prossimi giorni anche altre iniziative volte a sensibilizzare e informare la popolazione e torneremo a divulgare il nuovo Piano di Emergenza comunale con i tecnici che lo hanno redatto e i responsabili delle associazioni di protezione civile che operano sul territorio e le forze dell’ ordine. Tutto ciò a conferma del grande impegno attenzione che l'amministrazione Tidei ha riposto nel settore della sicurezza e tutela dell'ambiente e della popolazione».

