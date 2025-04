FIUMICINO - Un evento che si è svolto all’insegn dello sport e dell’inclusività si è tenuto alla scuola Emilio Segrè.

Un allenamento che ha visto coinvolti i ragazzi disabili, organizzato da due associazioni “Clan bravi ragazzi” e “Insieme con i disabili”.

«Quest’ultima associazione è formata dalle famiglie con figli con disabilità – ha commentato il consigliere comunale Mauro Stasio, – ed ha aperto due centri diurni sul territorio, sia per adulti sia per minorenni. Però non bastano delle strutture: bisogna fare altre cose. L’inclusività non ha un ambito specifico, è sempre a 360 gradi; sport, mare, lavoro ma soprattutto stare insieme: l’inclusione si basa su questo».

Prima dell’allenamento, c’è stata la presentazione delle associazioni, alla presenza del vicesindaco – ha aggiunto Stasio -. Poi è stato fatto l’allenamento: i ragazzi hanno fatto vedere quello che sono capaci di fare, che molto spesso è più di quel che sappiamo fare noi.

«Lo sport è un potente strumento di unione e crescita collettiva. – ha sottolineato il vice sindaco Giovanna Onorati durante l’evento – La realizzazione di eventi come questo è possibile grazie alla stretta collaborazione tra scuole, associazioni e l’amministrazione, che mette a disposizione luoghi come le palestre, fruibili da tutti.

L’obiettivo principale è promuovere la socializzazione, offrendo alle persone l’opportunità di incontrarsi, divertirsi e confrontarsi».

«Praticare sport – ha aggiunto Onorati durante i saluti istituzionali – è un’occasione per curare non solo il corpo, ma anche lo spirito, creando legami che aiutano a superare le difficoltà quotidiane con leggerezza e allegria. La bellezza sta nell’incontro, nel condividere momenti di gioco, nel riscoprire il piacere di stare insieme e di crescere come comunità».