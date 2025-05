CERVETERI - All'isolo nido Ginpo Strada arriva, finalmente, un nuovo impianto di climatizzazione. I lavori sono partiti ieri e dureranno circa due settimane. Stop, dunque, alle attività all'interno del plesso dal 3 al 5 giugno. «L’asilo nido, inaugurato nel settembre 2021 su un progetto interamente regionale e che affidava al Comune di Cerveteri la realizzazione delle sole opere di urbanizzazione esterna, fu realizzato con un impianto che garantiva solamente il riscaldamento e non il refrigerio, fattore che ha reso difficile l’utilizzo della struttura nei mesi estivi», ha evidenziato l'assessore ai Lavori pubblici, Matteo Luchetti.

Proprio lo scorso anno, in estate, era stata denunciata la situazione all'interno della struttura. Troppo caldo per lasciare l'asilo aperto, tanto che l'amministrazione aveva proceduto con la chiusura anticipata. Problematica che era stata già denunciata sin prima della prima estate di attività dello stesso, avevano spiegato dalla cooperativa.

«Climatizzare il Gino Strada era un impegno preciso che avevamo preso con i genitori dei piccoli fruitori della struttura e abbiamo lavorato per individuare la soluzione tecnica più idonea e reperire le risorse necessarie per l’intervento - ha aggiunto il sindaco Elena Gubeti - Questa estate la struttura sarà climatizzata e dotata di tutti i comfort necessari. Il nostro lavoro per i piccoli di Cerveteri non si ferma: stiamo per concludere i lavori del secondo asilo nido comunale a Marina di Cerveteri e contemporaneamente stiamo procedendo con l’iter autorizzativo per la terza struttura. Al termine dei lavori, avremo 130 posti negli asili nido a disposizione delle famiglie della nostra città. Un grande ed importante servizio a cui teniamo particolarmente».

©RIPRODUZIONE RISERVATA